Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

B90 Schönbrunn - Bad Lobenstein (ots)

Am Dienstag, den 05.09.2023 kam es gegen 17:15 Uhr auf der B90 zwischen Schönbrunn und Bad Lobenstein zu einem Verkehrsunfall. Zwei Radfahrer fuhren mit ihrem Pedelec von der L1095 (Schönbrunn) kommend auf die B90 in Richtung Bad Lobenstein. Beide Fahrer nutzen den Beschleunigungsstreifen und fuhren auf die Bundesstraße. In diesem Moment wurden sie von einem unbekannten Autofahrer mit einem blauen Pkw Seat Leon kurz vor Ende des Beschleunigungsstreifens rechts überholt. Durch dieses unerwartete Überholmanöver kam der 13-jährige Radfahrer -ohne vom Pkw berührt worden zu sein- zu Fall und verletzte sich leicht. An dem E-Bike entstand Sachschaden. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Nun wird sowohl der Fahrer des Pkw Seat als auch andere Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können, gesucht. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0233219 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

