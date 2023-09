Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

B90 Bad Lobenstein - Saaldorf (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der B90 zwischen Bad Lobenstein und Saaldorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad in Richtung Bad Lobenstein. In einer Linkskurve kam der Zweiradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Linienbus. Der 52-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Im Bus befanden sich fünf Personen (eine Busfahrerin und vier Fahrgäste). Diese blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war ca. fünf Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

