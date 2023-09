Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Transporter und Bus

B281 Saalfeld - Arnsgereuth (ots)

Gestern kam es auf der B281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth gegen 08:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-Jähriger fuhr mit seinem Transporter von Saalfeld kommend in Richtung Arnsgereuth. In einer Linkskurve kollidierte der Fahrer des Transporters mit einem entgegenkommenden Bus. Der 20-jähriger Busfahrer sowie der beförderte Fahrgast blieben unverletzt. Der 47-Jährige blieb ebenfalls unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden.

