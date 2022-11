Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkene 15jährige verursacht Verkehrsunfall.

Mühlhausen (ots)

Am Freitag, dem 04.11., kurz vor Mitternacht, wurde die Mühlhäuser Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen. Eine 15jährige war mit ihrem Fahrrad an einem geparkten PKW hängengeblieben. Die Ursache dazu war schnell ermittelt, da das Kind einen Atemalkoholwert von 1,9 Promille aufwies. Nach erfolgter Anzeigenerstattung wurde das Mädchen an ihren Vater übergeben. Das Jugendamt wird über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell