Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Der 46-jährige Beschuldigte fuhr mit seinem Pkw Mercedes am Samstag, 05.11.2022 gegen 20:00 Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit in der Ortslage Leinefelde. Aufgrund dessen sollte der Fahrer des Mercedes angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrer stieg schwankend aus dem Pkw. Der durchgeführte Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,28 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet. Bis zum Ende der Maßnahmen gab der Fahrer seine Personalien nicht Preis, so dass der Bereitschaftsstaatsanwalt konsultiert wurde. Nach einem direkten Gespräch zwischen Staatsanwalt und dem Beschuldigten gab dieser schlussendliche seine Identität bekannt. Dem Mercedesfahrer erwartet eine Geldstrafe und die Entziehung der Fahrerlaubnis.

