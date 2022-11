LPI-NDH: Verkehsgeschehen

Eichsfeld (ots) - Die 56-jährige VW-Fahrerin und der 15-jährige Simson-Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die B247 aus Teistungen kommend in Richtung Gerblingerode. Die VW-Fahrerin musste mit ihrem Pkw verkehrsbedingt bremsen, was der Moped-Fahrer zu spät bemerkte und auf das Kraftfahrzeug auffuhr. Dabei entstand leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

