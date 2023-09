LPI-SLF: Mitteilung hinsichtlich Ansprechen von Kindern

Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 11.40 Uhr, befuhr der 70-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt die Herbert-Stauch-Straße in Richtung Saalfeld. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in Höhe Abfahrt Volkstedt gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne kippte auf das sich im Gegenverkehr befindliche ...

