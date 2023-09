Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzen Personen

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 11.40 Uhr, befuhr der 70-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt die Herbert-Stauch-Straße in Richtung Saalfeld. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß in Höhe Abfahrt Volkstedt gegen ein Verkehrszeichen und anschließend gegen eine Straßenlaterne. Die Laterne kippte auf das sich im Gegenverkehr befindliche Fahrzeug. Der 70-Jährige, sowie seine 69-jährige Beifahrerin, wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die im Gegenverkehr befindliche 65-jährige Fahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug war noch fahrbereit.

