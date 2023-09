Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag, gegen 20.50 Uhr, wurde in Schleiz in der Geraer Straße der 33-jährige Fahrer eines PKW kontrolliert. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, der Führerschein wurde sichergestellt.

Am Mittwoch, gegen 23.20 Uhr, wurde der 53-jährige Fahrer eines PKW zwischen Ranis und Wilhelmsdorf einer Kontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen den 57-jährigen Fahrer eines PKW, welcher am Mittwoch, gegen 13.15 Uhr, in Schleiz in der Richard-Bartholdt-Straße kontrolliert wurde, wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der mit ihm gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,6 Promille.

Am gestrigen Tag, gegen 23.40 Uhr, wurde der 62-jährige Fahrer eines PKW in Gefell, Ortsteil Dobareuth, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund des Alkoholgeruches wurde mit dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Es erfolgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus.

