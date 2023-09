Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfall

Liebschütz (ots)

Am heutigen Morgen kam es in Liebschütz im Bereich der Ziegenrücker Straße gegen 08:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 97-Jährige überquerte als Fußgängerin die Straße. In diesem Moment parkte eine unbekannte weibliche Fahrerin mit ihrem Pkw rückwärts aus und stieß mit der Seniorin zusammen. Die 97-Jährige kam zu Fall. Die Fahrerin stieg daraufhin aus und erkundigte sich nach dem Befinden der älteren Dame. Diese gab an, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin setzte die unbekannte Fahrerin ihre Fahrt fort. Die 97-Jährige ging in der Folge zum Bäcker und merkte, dass sie Schmerzen im Knie bekam und ärztliche Versorgung benötigte. Daraufhin kam ein Rettungswagen vor Ort. Nun wird die Fahrerin des Pkw sowie weitere Zeugen gesucht, welche Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0232413 bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

