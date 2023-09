Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw kommt bei Unfall auf der Seite zum Liegen

Unterwirbach (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 19:00 Uhr in der Ortslage Unterwirbach zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem Pkw und seiner 78-jährigen Beifahrerin in Unterwirbach einen Hang hinunter. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts des Fahrzeuges kam der 79-Jährige in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Auto die Böschung hinab. Der Pkw kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Beide Insassen blieben äußerlich unverletzt. Sie wurden dennoch zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Das Kraftfahrzeug erlitt Sachschaden und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

