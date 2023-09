LPI-SLF: Außenspiegel abgefahren - 3 Verletzte

Königsee (ots) - Am gestrigen Tage kam es gegen 13:45 Uhr in Königsee in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger fuhr mit seinem Pkw aus einer Parklücke heraus und übersah dabei einen 84-jährigen Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß. Durch diesen stürzte der Fußgänger und verletzte sich leicht. Am Fahrzeug des 61-Jährigen entstand kein sichtbarer Schaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

