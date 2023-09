Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beinaheunfall auf dem Wasser

Hohenwartestausee (ots)

Am Samstag, gegen 21.25 Uhr, kam es am Hohenwartestausee fast zu einem Bootsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich im Bereich der Wasserskistrecke der 31-jährige Angler mit seiner 27-jährigen Lebensgefährtin in einem Boot, ohne Positionslicht. Der 56-jährige Fahrer eines Motorbootes sah die beiden vermutlich zu spät und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf diese zu. Der Mann und die Frau mussten zu ihrer eigenen Sicherheit aus dem Boot springen und sich schwimmend an das Ufer retten. Zu einem Zusammenstoß der beiden Boote kam es nicht. Bei dem später persönlichen Zusammentreffen der beiden Männer schlug der 31-Jährige den 56-Jährigen in das Gesicht. Gegen beide Bootsführer wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

