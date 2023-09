Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht unter dem Einfluss von Alkohol

Oberweißbach (ots)

Am gestrigen Tage wurde die Polizei gegen 08:25 Uhr über eine Unfallflucht, welche sich in der Ortslage Oberweißbach im Bereich Schneidemühlenweg ereignete, informiert. Laut Aussage eines Zeugen soll eine weibliche Autofahrerin mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes befahren haben und dort mit zwei Fahrzeugen kollidiert sein. Im Anschluss daran entfernte sich die unbekannte Fahrerin vom Unfallort. Da das Kennzeichen der Verursacherin bekannt war, konnte die Polizisten die Fahrerin nach kurzen Ermittlungen ausfindig machen. Die 47-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille. Mit der Fahrerin wurde deshalb eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Die 47-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

