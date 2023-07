POL-WES: Moers - Polizei kontrolliert bei Tuner-Treffen

Wesel (ots) - Unbekannte beschädigten den mobilen Blitzer (BoP) an der Schermbecker Landstraße in Wesel. Die Meldung ging bei der Polizei am Samstag gegen 17:30 Uhr ein. Der Mobile Blitzer war an der B 58 in Höhe der Bushaltestelle "Am Dülmen", neben einer Autowerkstatt, auf einem Grünstreifen abgestellt worden. Mit einem bisher unbekannten Gegenstand wurde das Sicherheitsglas eingeschlagen. Zeugen, die Beobachtungen ...

