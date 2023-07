Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Drei maskierte Unbekannte dringen in Elektrofachgeschäft in Xanten ein - Polizei sucht Zeugen

Xanten (ots)

Am Sonntag Morgen gegen 4:35 Uhr drangen mindestens drei Unbekannte in das Elektrofachgeschäft an der Straße Im Niederbruch in Xanten ein und entwendeten mehrere Handys.

Drei Unbekannte schlugen zunächst die Scheibe der Eingangstür des Geschäfts ein, vermutlich mit einem Hammer oder ähnlichen Gegenstand, und verschafften sich so Zugang in das Geschäft. Danach gingen sie eine Vitrine an und entwendeten daraus unter anderem mehrere Handys im vierstelligen Eurobereich.

Die unbekannten Täter waren dunkel gekleidet, mit Handschuhen ausgestattet und maskiert.

Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

CD

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell