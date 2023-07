POL-WES: Wesel - Unbekannte beschädigen mobilen Blitzer

Wesel (ots) - Am 07.07.2021 um 17:21 Uhr kam es in Hünxe, Ortsteil Bruckhausen, an der Kreuzung der Straße An den Höfen und der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Ein 63-jähriger Mann aus Hünxe befuhr mit seinem Motorrad die Straße An den Höfen in Fahrtrichtung Sternweg. An der Kreuzung mit dem Waldweg übersah er den PKW einer 62-jährigen Frau aus Voerde, welche den Waldweg ...

mehr