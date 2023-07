Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit verstorbener Person

Wesel (ots)

Am 07.07.2021 um 17:21 Uhr kam es in Hünxe, Ortsteil Bruckhausen, an der Kreuzung der Straße An den Höfen und der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Ein 63-jähriger Mann aus Hünxe befuhr mit seinem Motorrad die Straße An den Höfen in Fahrtrichtung Sternweg. An der Kreuzung mit dem Waldweg übersah er den PKW einer 62-jährigen Frau aus Voerde, welche den Waldweg aus Richtung Bruckhausen in Fahrtrichtung Tenderingssee befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die PKW-Fahrerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Motorradfahrer landete durch den Zusammenstoß zunächst auf der Motorhaube des PKW und kam im Weiteren vor dem PKW auf dem Feld zum liegen. Er verstarb noch am Unfallort auf Grund der Schwere der Verletzungen. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht mehr zum Einsatz. Die PKW-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie wurden sichergestellt und abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell