POL-WES: Moers - Ein 26-jähriger Mann fuhr bei "rot" über die Ampel und flüchtete vor der Polizei

Dinslaken (ots) - Bereits am Montag morgen kam es gegen 08:40 Uhr auf der Rotbachstraße in Höhe der Heerstraße, zwischen einem Traktorfahrer und einer Autofahrerin, beinahe zu einer Kollision, als der Traktorfahrer beim Abbiegen von der Heerstraße aus kommend in die Rotbachstraße einbog und dabei auf die ...

mehr