POL-WES: Moers / Offenbach - Vermisstensuche: Wo ist Nadezhda Memisheva? - Dietzenbach

(jm) Wo ist Nadezhda Memisheva aus Dietzenbach? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15-Jährigen. Nadezhda ist etwa 1,60 Meter groß und hat schwarze lange Haare. Die Gesuchte verließ bereits am Samstag (24.06.23), gegen 22.30 Uhr, ihr Zuhause im Messelbrunner Weg. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit einem schwarzen Trainingsanzug und weißen Sneakers bekleidet. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich die Vermisste auch im Bereich Moers (Nordrhein-Westfalen) aufhalten. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Nadezhda Memisheva geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Zwei Bilder der Vermissten sind der Meldung beigefügt.

