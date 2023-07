POL-OF: Vermisstensuche: Wo ist Nadezhda Memisheva? - Dietzenbach

Offenbach (ots) - (dj) Der seit dem 1. Juli vermisste 46-Jährige aus Siegburg (wir berichteten) ist wieder da. Er wurde in Frankfurt am Main angetroffen. Der Hinweis auf die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen. Offenbach, 06.07.2023, Pressestelle, David Jesse Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südosthessen - Pressestelle - Spessartring 61 63071 Offenbach am Main Telefon: 069 / 8098 - 1210 ...

