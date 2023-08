LPI-G: Pkw machte sich selbständig

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 23.08.2023 gegen 18:25 Uhr wurde in der Leipziger Straße ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw VW kontrolliert. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme bei dem Mann durchgeführt, ihm die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

