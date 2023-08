Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebe stießen Verkäuferin bei Flucht beiseite

Gera (ots)

Gera. Zwei Ladendiebe (24w, 37m) betraten gestern, den 23.08.2023, ein Lebensmittelgeschäft in der Straße des Friedens. Dort beluden sie ihre mitgeführten Rucksäcke mit mehreren Waren und begaben sich in Richtung Ausgang. Als sie gegen 17:50 Uhr den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollten, sprach sie eine Verkäuferin (51) an. Daraufhin flüchtete die Täterin. Der 37-Jährige wurde durch die Verkäuferin festgehalten und an der Flucht gehindert. Folglich stieß sie der Mann beiseite und setzte seine Flucht fort. Weiteren Mitarbeitern gelang es schließlich, den Täter zu stellen. Hinzugerufene Polizisten nahmen den Mann fest und verbrachten ihn in die Gewahrsamsräume des Inspektionsdienstes Gera. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft erfolgte die Entlassung des Täters. Die Verkäuferin blieb unverletzt. (TM)

