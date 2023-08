Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Firma

Gera (ots)

Gera: Aufgrund eines gemeldeten Brandes in einer Firma im Gewerbegebiet Keplerstraße in Gera gegen 07:30 Uhr am 22.08.2023 rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus. Nach vorliegenden Erkenntnissen kam es zum Schwelbrand an einer Maschine sowie zur anschließenden Rauchentwicklung. Insgesamt acht vor Ort befindliche Mitarbeiter (m/w) zwischen 19 und 46 Jahren wurden hierbei leicht verletzt, da sie den Rauch einatmeten. Mit weiteren angeforderten Rettungsdiensten wurden sie sowohl medizinisch versorgt und zum Teil in ein Krankenhaus gebracht. Nach erfolgter Branduntersuchung liegt die Ursache des Schwelbrandes bei einem technischen Defekt an der Maschine. Aufgrund des Löscheinsatzes war die Straße zum Teil voll gesperrt. (KR)

