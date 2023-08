Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Greiz (ots)

Weida: Das der vor ihr befindliche Pkw Skoda an der Einmündung B175 / B92 verkehrsbedingt hielt, bemerkte gestern Nachmittag die Fahrerin (44) eines Pkw VW gestern Nachmittag (23.08.2023), gegen 15:15 Uhr scheinbar zu spät, so dass es zum Auffahrunfall kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 69-jährige Skoda-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei die Fahrzeuge weiterhin fahrbereit blieben. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell