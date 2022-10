Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Raub auf Geschäft

Recklinghausen (ots)

Am späten Mittwochabend (22.50 Uhr) betraten zwei bislang unbekannte Männer ein Geschäft an der Horster Straße (Boy) und forderten einen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers auf, Bargeld auszuhändigen. Die Täter legten das Geld in einen weißen REWE-Beutel und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 26-jährige Mitarbeiter aus Essen blieb unverletzt. Das Geschäft befindet sich in der Nähe der Klosterstraße.

Täterbeschreibung:

1. ca. 1,75m groß, schwarze Bekleidung (schwarze Lederjacke, grauer Hoodie), Maske, Handschuhe, Sturmhaube, Messer, sprach akzentfrei Deutsch

2. schwarze Bekleidung, aber grüne Jacke, Maske, Handschuhe, Sturmhaube, Schusswaffe, sprach akzentfrei Deutsch

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

