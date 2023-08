LPI-G: Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Betäubungsmittel angehalten

Greiz (ots) - Weida: Das der vor ihr befindliche Pkw Skoda an der Einmündung B175 / B92 verkehrsbedingt hielt, bemerkte gestern Nachmittag die Fahrerin (44) eines Pkw VW gestern Nachmittag (23.08.2023), gegen 15:15 Uhr scheinbar zu spät, so dass es zum Auffahrunfall kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der 69-jährige Skoda-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden ...

