Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Mandelbachtal

Mandelbachtal (ots)

Am 05.06.2023, um ca. 11:00 Uhr, kam es im Hüttenweg in Mandelbachtal, unmittelbar vor dem Übergang auf die L 237, zu einem Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich auf Höhe eines Straßenverkaufs für Erdbeeren und Spargel. Eine braunhaarige Frau, ca. 40 Jahre, touchierte beim Ausparken mit dem Heck ihres Mercedes ein Verkehrsschild. Hierdurch entstand an dem Mercedes, sowie an dem Schild ein Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich die Frau von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell