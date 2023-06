POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Entsorgungsfirma in Bexbach

Homburg (ots) - Am 06.06.2023, um 01:20 Uhr, versuchten zwei männliche Personen die Haupteingangstür einer Krankenversicherung am La-Baule-Platz mittels eines Brechwerkzeuges aufzuhebeln. An der Haupteingangstür entstand Sachschaden, das Eindringen misslang allerdings. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Eisenbahnstraße. Personenbeschreibung: zwei ...

mehr