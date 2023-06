Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fundhund in Bexbach - Rothmühle

Bexbach (ots)

Am 06.06.2023 wurde durch eine Passantin gegen 12:00 Uhr ein mittelgroßer, schwarz-weißer Hund in der Straße "Am Mühlberg" in Bexbach aufgegriffen. Der männliche Hund (vermutl. Border Collie) hatte kein Halsband und der Besitzer konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Der Hund wurde an das Tierheim in Homburg übergeben und wartet dort auf seinen Besitzer. Die entsprechenden Kontaktdaten des Tierheims können bei der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) erfragt oder im Internet recherchiert werden.

