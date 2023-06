Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Fahrraddiebstahl

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Freitag dem 26.05.2023 ein hochwertiges Fahrrad. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke Raymon, welches zu dieser Zeit verschlossen auf einem Hausparkplatz in der Lessingstraße abgestellt war. Das Fahrradschloss wurde kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe aufgefunden. An dem E-Bike sind Schutzbleche hinten und vorne angebracht; es handelt sich um eine 29 Zoll-Bereifung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell