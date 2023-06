Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Nötigung und Sachbeschädigung auf der A8

Neunkirchen (ots)

Am Samstag, 03.06.23, kam es am frühen Abend, gegen 18:00 Uhr, auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Neunkirchen Wellesweiler und dem Autobahnkreuz Neunkirchen zu einer Nötigung und einer Sachbeschädigung zum Nachteil einer PKW-Besatzung durch mehrere Motorradfahrer. Nach Angaben des Geschädigten geriet man beim Einfahren auf die Autobahn mit dem PKW in eine Gruppe Motorradfahrer. Einige Biker aus der Gruppe hätten kurze Zeit später den PKW zum Verlangsamen und später gar zum Stillstand gebracht. Mehrere Motorradfahrer hätten dann versucht an den Fahrer des PKW zu kommen, die Türen waren aber allesamt verschlossen. Neben dem Fahrer des PKW gerieten die Ehefrau und die zwei Kinder im Fond in große Angst. Aus der Gruppe der Motorradfahrer wurde auf den PKW derart eingewirkt, dass dieser leicht beschädigt wurde. Letztendlich fuhr der Pkw-Fahrer wieder an und weiter. Die Gruppe von Motorradfahrern wird beschrieben als Chopper-Fahrer mit schwarzen Kutten und schwarzen Helmen.

Zeugen die den Vorfall beobachteten oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg unter der 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell