Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zwei Einbrüche im Bereich Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 06.06.2023, ca. 15.00 Uhr, und Mittwoch, 07.06.2023, ca. 08.30 Uhr, kam es in der Straße Am Forum in Homburg zu zwei Einbrüchen. Hierbei verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter jeweils gewaltsam Zutritt zu einem Vertrieb von KFZ-Schilder sowie einer Kindertagesstätte. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machte der oder die Einbrecher, gemessen an dem Aufwand, lediglich eine geringfügige Beute. An den Gebäuden entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell