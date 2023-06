Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Motorrollers in Bexbach

Bexbach (ots)

Ein bis dato unbekannter Täter entwendete in der Zeit zwischen dem 02.06.2023, 17:00 Uhr, und dem 03.06.2023, 23:00 Uhr, einen nicht zugelassenen Motorroller. Der Roller stand zu diesem Zeitpunkt mittels Lenkradschloss sowie Bremsscheibenschloss gesichert auf dem frei zugänglichen Parkplatz in der Bahnhofstraße in Bexbach, unmittelbar neben einem dortigen Geldinstitut. An dem Roller war ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht.

Der Roller der Marke Jonway, Typ AA ist rotschwarz; das linke Spiegelgehäuse ist schwarz, das rechte Spiegelgehäuse ist schwarzrot lackiert, sämtliche Anzeigen sind defekt; der Luftfilterkasten ist locker bzw. hängt lose neben dem Fahrzeug.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell