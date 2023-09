Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Unterwellenborn (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 15.45 Uhr, befuhr der 18-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Unterwellenborn den Landwirtschaftsweg aus Richtung Birkigt kommend. In diesem Bereich stand bereits eine größere Gruppe von Jugendlichen mit ihren Kleinkrafträdern. Der 18-Jährige fuhr auf die Gruppe zu und schätzte vermutlich den Bremsweg falsch ein, sodass er in die stehende Gruppe fuhr. Dabei wurde ein 20-jähriger Jugendlicher schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

