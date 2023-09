Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 14.15 Uhr, befuhr der 55-jährige Fahrer eines PKW die B 89 in Richtung Sonneberg. Am Kreisverkehr musste er verkehrsbedingt halten. Dies beachtete die dahinterfahrende 51-Jährige nicht und fuhr auf das Fahrzeug des 55-Jährigen auf. Die 31-jährige Beifahrerin im Auto des Mannes wurde leicht verletzt, der Einsatz des Rettungsdienstes war aber nicht erforderlich.

Gegen 08.55 Uhr befuhr der 51-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg die Bert-Brecht-Straße. Ihm kam der 81-jährige Fahrradfahrer entgegen. An der Kreuzung Friesenstraße bog der PKW ab und schnitt den Fahrweg des vorfahrtsberechtigten Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

