Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Inhaftierung nach versuchtem Tötungsdelikt

Rudolstadt (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18:30 Uhr in der Scheinpflugstraße in Rudolstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, wodurch einer der beiden schwerverletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge gerieten die Männer (beide afghanischer Herkunft) in Streit und es kam zum Handgemenge. Mit einem spitzen Gegenstand verletzte der 27-Jährige dann seinen 26-jährigen Kontrahenten im Bereich des Kopfes sowie des Oberkörpers. In der Folge wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht und gilt seitdem als schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte dann im Rahmen der Ermittlungen am Sonntagmittag festgenommen werden. Schließlich erfolgte am Montagnachmittag dann in Anbetracht der Umstände die Haftvorführung des 27-Jährigen beim Amtsgericht in Rudolstadt. Dort wurde die Inhaftierung bestätigt, sodass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Es wird aufgrund des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Weitere Maßnahmen und Befragungen, auch die Hintergründe zu dem Tatmittel, werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld durchgeführt. Zeugen, die am Samstagabend in der Scheinpflugstraße in dem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 zu wenden.

