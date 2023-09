Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kabeldiebstahl auf Baustelle

Apolda (ots)

In dem Zeitraum von 30.08.2023 - 31.08.2023 wurde auf einer Baustelle in der Stegmannstraße in Apolda, 25 Meter Kupferkabel im Wert von 500 Euro gestohlen. Hierfür haben Unbekannte zwei Verteiler aufgebrochen, die mit dem Kabel verbunden waren und haben es herausgeschnitten. Die Polizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

