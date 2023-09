Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebe auf frischer Tat

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitages beobachteten Weimarer Polizisten, wie zwei Männer mit E-Bikes aus der Weimarhalle in Richtung Stéphane-Hessel-Platz unterwegs waren. Einer der beiden schob zusätzlich noch ein weiteres E-Bike. Als die beiden Personen die Beamten entdeckten, ließ der eine Täter das geschobene Fahrrad fallen und flüchtete auf seinem Fahrrad in Richtung Weimarhallenpark. Der zweite fuhr in die Ernst-Thälmann-Straße. Keiner der beiden konnte gefasst werden. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die gegen 04:15 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Weimarhalle gemacht haben. Hinweise bitte an die PI Weimar unter 03643/ 882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de

