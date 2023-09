Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag befuhr ein unbekannter Radfahrer den Fußweg in der Richard-Wagner-Straße, aus der Gutenbergstraße kommend mit Fahrtrichtung Trierer Straße. Der Mann hatte eine größere Holzlatte o.ä. quer auf dem Lenker transportiert und war dementsprechend unsicher unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 29 verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte um. Dabei stieß das Fahrrad an den dort abgestellten Pkw Polo und verursachte Schaden. Anschließend verließ der Radfahrer pflichtwidrig die Unfallstelle in Richtung Trierer Straße. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Radfahrer geben können, werden gebeten, sich unter 03643/882-0 mit der zuständigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

