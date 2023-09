Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit minderjähriger Radfahrerin

Weimar (ots)

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 59jährige mit ihrem Opel die Röhrstraße, aus Richtung Bertuchstraße kommend und beabsichtigte nach links auf die Fuldaer Straße abzubiegen. Ein 14jähriges Mädchen befuhr mit ihrem Fahrrad die Röhrstraße aus entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte, die Fuldaer Straße zu überqueren. Als für beide die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung auf grün schaltete, bog die Pkw- Fahrerin nach links ab ohne die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin durchfahren zu lassen und touchierte diese an der Pedale, wobei das Mädchen glücklicherweise nicht zu Fall kam. Bei dem Unfall wurden niemand verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

