Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fußgänger nach Zusammenstoß mit Motorrad verstorben

Freiburg (ots)

Tödlich verletzt worden ist ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in der Stefan-Meier-Straße in Freiburg am 02.05.2023.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein Pkw-Fahrer, der die Stefan-Meier-Straße in stockendem Verkehr in südliche Richtung befuhr, um circa 10 Uhr angehalten und dem Fußgänger das Queren der Fahrbahn ermöglicht haben, als ein ebenfalls in südliche Richtung fahrender Kraftradfahrer am Pkw vorbeifuhr und mit dem Fußgänger zusammenstieß.

Der 59-jährige Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der Folge verstarb. Der 22-jährige Kraftradfahrer wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Zeugenhinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0761/882-3100 entgegen.

oec

