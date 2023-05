POL-FR: Kenzingen: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 29.04.2023, gegen 9.30 Uhr hatten auf einem Antikmarkt in der Hauptstraße/Ecke Am Schießgraben in Elzach, zwei unbekannte Männer die beiden Mitarbeiter eines Verkaufsstandes abgelenkt, während ein dritter Mittäter unbemerkt eine Schmuckschatulle entwendete, in der sich über 50 hochwertige Goldringe befanden. Die Tätergruppe kann wie folgt beschrieben werden: Erste Person: - ...

