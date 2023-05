Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Elzach: Diebstahl auf Antikmarkt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 29.04.2023, gegen 9.30 Uhr hatten auf einem Antikmarkt in der Hauptstraße/Ecke Am Schießgraben in Elzach, zwei unbekannte Männer die beiden Mitarbeiter eines Verkaufsstandes abgelenkt, während ein dritter Mittäter unbemerkt eine Schmuckschatulle entwendete, in der sich über 50 hochwertige Goldringe befanden.

Die Tätergruppe kann wie folgt beschrieben werden:

Erste Person:

- Männlich - ca. 30 Jahre alt - ca. 1,80 Meter groß - dunkler Teint - sprach akzentfrei deutsch

Zweite Person:

- männlich - etwa 1,80-1,90 Meter groß - korpulent - breiter Kopf - relativ dunkler Teint - gebrochenes deutsch - komplett schwarz gekleidet

Dritte Person

- männlich

näheres nicht bekannt

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tätergruppe geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell