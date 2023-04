Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Straßenverkehrsgefährdung und verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht -

Jena (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 03:15 Uhr befuhr ein Pkw Honda Accord die Stadtrodaer Straße stadteinwärts entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Hierbei kam es zur Gefährdung entgegen kommender Fahrzeuge. Die betroffenen Fahrzeugführer werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden.Das Auto fiel den Beamten im Rahmen der Streife auf und die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Der Fahrer beschleunigte daraufhin stark und flüchtete vor der Polizei in die Friedrich-Engels-Straße. Hier fuhr er in der 30er Zone mit über 100 Km/h, um zu entkommen. Schließlich konnte der Pkw gestellt werden, wobei ein 40-jähriger tschechischer Staatsbürger als Fahrer identifiziert wurde. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und illegalem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Der Täter war den Beamten bereits aus zwei Sachverhalten vom Freitag bekannt. Hier fiel der 40-Jährige auf, als er sich um 12:30 Uhr und 18:40 Uhr nackt am Saaleufer in der Oberaue aufhielt und hier an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Auch hier konnten die Beamten den Mann nach Hinweis eines Zeugen feststellen. In diesem Fall wurden zwei Strafanzeige wegen Exhibitionistischer Handlung in der Öffentlichkeit gefertigt.

