LPI-J: Erhebliche Menge Cannabis bei Personenkontrolle festgestellt

Weimar (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem kleinen Brand in einer Mietwohnung in Weimar. Der 35-jährige Mieter stellte zuvor einen Wäschekorb mit der frisch gewaschenen Wäsche auf die Arbeitsplatte über der Waschmaschine. Nachdem er den Raum verließ und zurückkehrte, stand der Wäschekorb in Flammen. Als Ursache für die Entzündung wird vermutet, dass sich die Bestandteile eines mitgewaschenen Feuerzeuges, in die Arbeitsplatte eingebrannt ...

mehr