Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandfall in Kranichfeld

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zum Brand einer Lehmhütte in Kranichfeld. Die Lehmhütte geriet auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr jedoch zügig gelöscht werden. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter Telefon 03643/882-0 oder per E-Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

