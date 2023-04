Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Katalysatoren-Diebstähle

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Katalysatoren dreier Pkw in Weimar gestohlen. Die Katalysatoren wurden mittels Schneidwerkzeug von den parkenden Pkw abgetrennt und dann entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen. Der Gesamtwert der Katalysatoren wird auf ca. 3600,00EUR geschätzt. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter Telefon 03643/882-0 oder per E-Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

