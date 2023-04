Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B7 zwischen der Ortslage Nohra und Weimar ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Im Bereich des Überfliegers wechselte ein unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug auf die Rechtsabbiegerspur in Richtung Erfurter Straße. Dabei übersah dieser einen Skoda, welcher sich bereits auf der Rechtsabbiegerspur befand. Es kam zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Nach dem Unfall entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von 2500,00EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter Telefon 03643/882-0 oder per E-Mail pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell