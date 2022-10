Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl und Haftbefehl

Gera (ots)

Gera: Für eine 36 Jahre alte Frau klickten gestern (24.10.2022) die Handschellen, nachdem sie zum zweiten Mal an diesem Tag einen Supermarkt in der Reichsstraße aufsuchte. Zuvor hatte die Dame bereits am frühen Morgen eine Flasche Schnaps gestohlen. Als sie erneut das Geschäft betrat, wurde sie von Mitarbeitern angesprochen und die Polizei informiert. In der Folge stellte sich heraus, dass gegen die Dame ein Haftbefehl vorlag, so dass sie festgenommen wurde. Daraufhin reagierte die unter Drogen und Alkoholeinfluss stehende Diebin sowohl verbal, als auch im weiteren Fortgang körperlich äußerst aggressiv und leistete zudem Widerstand. Zum Glück wurde niemand verletzt. Nach der heutigen Haftvorführung wurde die 36-Jährige in eine JVA überstellt. (KR)

